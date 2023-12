Εφυγε από τη ζωή ο Andre Braugher, πρωταγωνιστής του «Brooklyn Nine-Nine»

Ο δημοφιλής ηθοποιός, Andre Braugher, βραβευμένος με Emmy για την ερμηνεία του στο «Homicide: Life on the Street» και πρωταγωνιστής του «Brooklyn Nine-Nine», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών τη Δευτέρα.

Ο Braugher συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, έχοντας κάνει το ντεμπούτο στον ρόλο του ευαίσθητου στρατιώτη στην ταινία «Glory» του 1989, η οποία αφηγούνταν την ιστορία μιας μονάδας μαύρων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

Ακολούθησε η τηλεταινία «The Court-Martial of Jackie Robinson» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ντετέκτιβ Φρανκ Πέμπλτον στο «Homicide», για τον οποίο και κέρδισε ένα βραβείο Emmy.

Ο Braugher κατόπιν έγινε περιζήτητος στην κινηματογραφική βιομηχανία, συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- στο «Primal Fear», καθώς και στο «Get on the Bus» του Σπάικ Λι.

Στη συνέχεια, έπαιξε στο «Men of a Certain Age», πριν πρωταγωνιστήσει στην εμβληματική κωμική-αστυνομική σειρά «Brooklyn Nine-Nine», η οποία προβλήθηκε για οκτώ σεζόν, ως αστυνόμος Raymond Holt. Ο Braugher έλαβε υποψηφιότητες για Emmy και για τα δύο σόου.

Μάλιστα, ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, Μαρκ Εβαν Τζάκσον, ο οποίος υποδυόταν τον σύζυγο του Raymond Holt, μέσω ανάρτησης στα social media αποχαιρέτησε τον ηθοποιό γράφοντας χαρακτηριστικά: «O Captain. My Captain».

O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG — Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023

Γεννημένος στο Σικάγο, ο Braugher αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και αργότερα πραγματοποίησε σπουδές στο Τζούλιαρντ.

Ηταν παντρεμένος με την ηθοποιό Αμι Μπράμπσον από το 1991.

Με πληροφορίες από CNN και Guardian