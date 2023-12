Κομισιόν: Προειδοποιηση στη Σλοβακία για τις «βιαστικές» νομοθετικές αλλαγές

Προειδοποίηση προς την Σλοβακία για πιθανή επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που προχωρήσει αλλαγές που αντιβαίνουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, απηύθυνε ο επίτροπος Δικαιοσύνης της Κομισιόν, Ντιντιέ Ρέιντερς, επικαλούμενος το «πάγωμα» της χρηματοδότησης άλλων χωρών σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Αγνοώντας την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην κινηθεί βιαστικά, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, προώθησε με ταχείς ρυθμούς στο κοινοβούλιο, προτάσεις που περιλαμβάνουν την κατάργηση της ειδικής εισαγγελίας για μεγάλες υποθέσεις δωροδοκίας.

«Παρά το αίτημα της Επιτροπής να μην προχωρήσουν οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις μέσω διαδικασίας fast track, η κυβέρνηση συνέχισε τη διαδικασία», έγραψε ο Ρέιντερς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Επιτροπή θα αναλύσει τα τελικά κείμενα μόλις εγκριθούν και θα αξιολογήσει τη συμμόρφωσή τους με το δίκαιο της ΕΕ. Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση εάν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Despite the Commission’s request not to advance on intended amendments via fast-track procedure, the 🇸🇰 government carried on with the procedure. The Commission will analyze the final texts once adopted & assess their compliance with EU law. We will not hesitate to act if needed. pic.twitter.com/fjIsXqwVMq

— Didier Reynders (@dreynders) December 13, 2023