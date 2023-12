Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, λίγο μετά την ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού για επερχόμενη αεροπορική επίθεση, με αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονται με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πύραυλοι εκτοξεύθηκαν επίσης με στόχο την περιοχή Χμελνίτσι στη δυτική Ουκρανία.

The occupiers strike Kyiv with missiles

Explosions are heard in the city, air defense systems are working. An air alert has been declared across Ukraine. pic.twitter.com/YEMx1MARXY

— NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2023