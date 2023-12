Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.: Τι (δεν) έγινε με τον Ορμπαν και τα «βέτο» στην Ουκρανία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπαν, προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες χθες Πέμπτη με διάθεση φαινομενικώς αμετακίνητη, χωρίς να έχει κάνει ούτε βήμα πίσω από εκείνο το «όχι» στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, το οποίο επαναλάμβανε σε κάθε ευκαιρία το τελευταίο διάστημα.

Επί εβδομάδες, η ηγεσία της Ουγγαρίας διεμήνυε την αντίθεσή της στην ενταξιακή προοπτική του Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα, αλλά και ότι μια ουκρανική ένταξη στην Ε.Ε. δεν συνάδει με όσα επιτάσσει στην παρούσα φάση το ουγγρικό εθνικό συμφέρον.

Σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, το καλύτερο, ή μάλλον το ορθότερο, που θα μπορούσε να εξασφαλίσει επί του παρόντος η Ουκρανία, μια χώρα 40 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία του Πούτιν, θα ήταν μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Ε.Ε. και όχι υποσχέσεις περί μελλοντικής ένταξης.

Χθες το βράδυ ωστόσο στις Βρυξέλλες, σε πείσμα των ουγγρικών αντιθέσεων, η Ουκρανία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε, τελικώς, το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με το μπλοκ των «27».

Τι ακριβώς έγινε, όμως, με εκείνο το «βέτο» που επρόκειτο να ασκήσει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας; Και τι θα πρέπει να περιμένουμε τους προσεχείς (προεκλογικούς για τη Γηραιά Ηπειρο λόγω ευρωεκλογών) μήνες στον άξονα Βρυξελλών – Βουδαπέστης – Κιέβου;

«Η Ε.Ε. καταρρίπτει τον μύθο του Ορμπαν με την ιστορική απόφαση που έλαβε για την ένταξη της Ουκρανίας», σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος Politico, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς εκείνος που πρότεινε στον Ούγγρο πρωθυπουργό «να πάει για καφέ», βγαίνοντας από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι εναπομείναντες 26 ηγέτες της Ε.Ε. θα συμφωνούσαν να δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία.

Η απουσία ενός ηγέτη από την αίθουσα των αποφάσεων προφανώς δεν ήταν αρκετή ώστε να ακυρώσει των ομοφωνία επί των παρόντων, όπως αναφέρει το Politico. Η ιδέα ότι ένας ηγέτης μπορεί να αποχωρήσει προσωρινά, προκειμένου έτσι να επιτευχθεί ομοφωνία, μπορεί να είναι καινοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά, ως φαίνεται, στην προκειμένη περίπτωση «δούλεψε» κομίζοντας πρακτικά οφέλη.

Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ορμπαν μπορεί τώρα να δηλώνει συνεπής με τις θέσεις του, καθώς ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα στην Ουκρανία, αλλά και οι λοιποί Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν επίσης να διαμηνύουν ότι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων καθώς η Ουκρανία, η οποία έχει ήδη από το 2022 λάβει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, κάνει πια το επόμενο βήμα για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Η Ουγγαρία δεν θέλει να είναι μέρος αυτής της κακής απόφασης», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός εκ των υστέρων, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαριστούσε τον Ολαφ Σολτς για τους χειρισμούς του.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz.

I thank Chancellor Scholz for his personal efforts and Germany for its leadership.

Germany’s support for Ukraine is growing by the day. We see it and will always remember it.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023