Σε επιφυλακή οι αρχές στην Ευρώπη ενόψει γιορτών – Συλλήψεις υπόπτων που συνδέονται με τη Χαμάς

Οι αρχές στη Δανία έχουν θέσει υπό κράτηση δύο άτομα, ενώ άλλα τέσσερα ερευνώνται ως ύποπτα για τρομοκρατία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή. Η υπόθεση σχεδόν συνέπεσε με μία σύλληψη στην Ολλανδία και αρκετές ακόμη στη Γερμανία.

Οι συλληφθέντες, κάποιοι από τους οποίους φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς, εκτιμάται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις κατά Εβραίων στην Ευρώπη.

Οι αρχές στη Γερμανία γνωστοποίησαν ότι τα τρία άτομα που συνελήφθησαν είναι μέλη της ισλαμικής οργάνωσης.

Denmark and Germany announced Thursday the arrests of several terror suspects, including alleged Hamas members suspected of plotting attacks on Jews and Jewish institutions in Europe over the ongoing Israel-Hamas war. https://t.co/wn64UvWlo3

— CBS News (@CBSNews) December 15, 2023