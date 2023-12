Ουκρανία: Τραυματίες από ρίψη χειροβομβίδων σε αίθουσα συνεδρίασης (Βίντεο)

Εκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης συμβουλίου σε χωριό της περιοχής Ζακαρπάτια στην Ουκρανία, όταν ένας άνδρας πυροδότησε χειροβομβίδες μέσα στην αίθουσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής αστυνομίας στο Telegram, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 26 ατόμων, εκ των οποίων έξι σε σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας που έριξε τις χειροβομβίδες σκοτώθηκε, ωστόσο, σε νεότερη ανακοίνωση ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ασαφή παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα πίσω από το συμβάν και ο ακριβής αριθμός των χειροβομβίδων που εξερράγησαν στην αίθουσα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζει έναν άνδρα να στέκεται όρθιος, να βγάζει τις χειροβομβίδες από τις τσέπες του και να τις ενεργοποιεί.

WATCH: Deputy throws hand grenades into council meeting in western Ukraine, injuring at least 26 people pic.twitter.com/C6pGxG2TdD

— BNO News (@BNONews) December 15, 2023