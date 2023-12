Δεντρόσπιτα, γέφυρες και μυστικές πόρτες: Το «χρυσό» καταφύγιο του Ζούκερμπεργκ

Ενα υπερπολυτελές κτιριακό συγκρότημα χτίζει ο δισεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στη Χαβάη το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα τεράστιο καταφύγιο.

Το συγκρότημα που φέρεται να χτίζεται στο Καουάι της Χαβάης περιλαμβάνει χώρους όπως ένα υπόγειο καταφύγιο 5.000 τετραγωνικών μέτρων και μια καταπακτή διαφυγής. Ο χώρος θα είναι αυτάρκης σε ενέργεια, τρόφιμα και νερό, σύμφωνα με έγγραφα που αποτυπώνουν τα σχέδια.

Το κτιριακό συγκρότημα θα διαθέτει τουλάχιστον 30 υπνοδωμάτια και 30 μπάνια καθώς και ένα δίκτυο από σχεδόν δώδεκα δεντρόσπιτα που θα συνδέονται με γέφυρες από σχοινιά. Υπάρχουν επίσης σχέδια για δύο επαύλεις οι οποίες θα συνδέονται με το υπόγειο καταφύγιο που θα διαθέτει ένα χώρο διαβίωσης και ένα μηχανοστάσιο. Στην είσοδο θα υπάρχει μια ανθεκτική σε εκρήξεις πόρτα από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Αλλες έξοδοι και είσοδοι σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος θα έχουν πόρτες με κωδικούς, ενώ η βιβλιοθήκη θα διαθέτει μια «μυστική» πόρτα, εναρμονισμένη με τους τοίχους του χώρου. Οι κάμερες είναι ήδη «παντού», σύμφωνα με έναν εργαζόμενο και τα σχέδια δείχνουν ότι ένα μικρότερο κτίριο του συγκροτήματος έχει πάνω από 20 κάμερες.

Η κατασκευή του συγκροτήματος του Ζούκερμπεργκ εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια μαζί με ακόμα 170 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την αγορά της γης όπου χτίζεται το ακίνητο.

NEW: Mark Zuckerberg is reportedly building a Hawaii compound with plans for an escape hatch, ‘blind doors,’ and an underground bunker

(Pic: representational) pic.twitter.com/7kcOsrX908

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 15, 2023