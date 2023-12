Τυνησία: Τρεις νεκροί μετά την κατάρρευση τμήματος του ιστορικού τείχους της Καϊρουάν

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τμήμα του ιστορικού τείχους γύρω από την παλιά πόλη του Καϊρουάν, στην Τυνησία, κατέρρευσε.

Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με κατάγματα.

Η έρευνα για την κατάρρευση του τμήματος 30 μέτρων είναι σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εκτιμούν πως το ατύχημα δεν αποκλείεται να συνδέεται με τις πρόσφατες κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις.

Tunisia’s historic Kairouan walls collapse, killing three – BBC https://t.co/196OKTZz0l — Tunisia Watch 🇹🇳®™ (@Tunisia_Watch) December 17, 2023

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα τα οποία αποτρέπουν τον κόσμο από το να πλησιάζει τα πέτρινα τείχη, υπό τον κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης.

Η πόλη του Καϊρουάν θεμελιώθηκε το 670 μ.Χ. και είναι μία από τις πιο ιερές της βόρειας Αφρικής.

Για τέσσερις αιώνες αποτελούσε την πρωτεύουσα του μουσουλμανικού κόσμου εκεί, προτού τελικά επιλεγεί η Τύνιδα ως η πολιτική πρωτεύουσα της χώρας, τον 12ο αιώνα.

Το 1988, η πόλη που φιλοξενεί το Τζαμί των Τριών Θυρών (Mosque of the Three Doors), το αρχαιότερο γνωστό τζαμί με ανάγλυφη πρόσοψη, εντάχθηκε στη λίστα Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Πηγή: BBC