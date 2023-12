Ιρλανδία: Ο πρωθυπουργός καταδικάζει τον «εμπρησμό» σε ξενοδοχείο για αιτούντες άσυλο

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ καταδίκασε σήμερα τον «εμπρησμό» που φέρεται να έγινε σε ξενοδοχείο που επρόκειτο να δεχθεί αιτούντες άσυλο κοντά στο Γκάλγουεϊ, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία για τη βία».

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 23.35 στο ξενοδοχείο Ross Lake House στο Ρόσκαχιλ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, στη δυτική Ιρλανδία. Η αστυνομία, που άρχισε τη διενέργεια έρευνας, έκανε λόγο για «εγκληματικό περιστατικό».

The Ross Lake House in Galway, Ireland, which was supposed to host 70 asylum seekers starting next Thursday against the wishes of the Irish people, was mysteriously engulfed in a fire tonight. pic.twitter.com/4TStCEBIfr

— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 17, 2023