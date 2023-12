Blue Origin: Τεχνικό πρόβλημα καθυστερεί την εκτόξευση του New Shepard

Η αμερικανική διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος ματαίωσε τη Δευτέρα την προγραμματισμένη εκτόξευση του πυραύλου της New Shepard, «εξαιτίας ενός προβλήματος στα συστήματα εδάφους».

Η εκτόξευση, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μεγάλη επιστροφή στους αιθέρες, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε πριν από έναν και πλέον χρόνο, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όπως προβλεπόταν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα ένα νέο παράθυρο εκτόξευσης για αυτήν την εβδομάδα», διευκρίνισε η Blue Origin στην πλατφόρμα «X». Λίγο νωρίτερα, είχε ήδη ανακοινώσει ότι αναβάλλει κατά μία ώρα τη στιγμή της εκτόξευσης λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών στη βάση εκτόξευσης, στο δυτικό Τέξας.

We’re scrubbing #NS24 today due to a ground system issue the team is troubleshooting. We’ll provide a new launch target for this week soon.

— Blue Origin (@blueorigin) December 18, 2023