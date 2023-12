Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες μετά από εβδομάδες έντονης δραστηριότητας

Επειτα από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας, εξερράγη ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εκτοξεύοντας λάβα και τέφρα, όπως γνωστοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

«Προειδοποίηση: Εκρηξη ξεκίνησε βορείως του Γκρίνταβικ, κοντά στο Χάγκαφελ» ενημέρωσε στην ιστοσελίδα της η υπηρεσία χθες Δευτέρα, προειδοποιώντας πως η ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ρέικιαβικ, προκαλώντας ρωγμές στο έδαφος.

Check out this video from the Icelandic coast guard who flew along where the volcano in erupting outside of Grindavik Iceland. pic.twitter.com/8xfxsfoAgd

«Η σεισμική δραστηριότητα σε συνδυασμό με μετρήσεις από συσκευές GPS δείχνουν ότι το μάγμα κινείται προς τα νοτιοδυτικά και η έκρηξη μπορεί να συνεχιστεί προς την κατεύθυνση του Γκρίνταβικ» δήλωσε το Met Office.

Περίπου 100 έως 200 κυβικά μέτρα λάβας εκτοξεύονται ανά δευτερόλεπτο, αρκετές φορές πολλαπλάσια από ό,τι σε προηγούμενες εκρήξεις στην περιοχή, σημείωσε η Ισλανδή σεισμολόγος Kristin Jonsdottir στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RUV.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, παρέμεινε ανοιχτό, αν και σημειώθηκαν πολλές καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Bjarne Benediktsson, δήλωσε στο X ότι “δεν υπάρχουν διαταραχές στις πτήσεις από και προς την Ισλανδία και οι διεθνείς διάδρομοι πτήσεων παραμένουν ανοιχτοί”

A volcanic eruption has started on the Reykjanes Peninsula. The eruption is about 3,5 km long close to Sundhnúka, north of Grindavik where evacuation orders have been in place. There are no disruptions to flights to and from Iceland and international flight corridors remain open. pic.twitter.com/w9YB5wa6HR

— Bjarni Benediktsson (@Bjarni_Ben) December 19, 2023