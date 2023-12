Τουρκία – Αίγυπτος: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Σίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντελ Φατάχ αλ Σίσι είχε σήμερα ο Τούρκος ηγέτης Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις ισραηλινές επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη και τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

President @RTErdogan spoke by phone with President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt.

The call addressed Israel’s attacks on Palestinian territories and the efforts to deliver humanitarian aid to Gaza.

President Erdoğan underscored that it is important for Islamic countries to…

