Οι πτήσεις και τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη κίνηση το 2023

Το 2023 ήταν χρονιά ανάκαμψης για τον κλάδο των αεροπορικών ταξιδιών, ύστερα από ένα έτος μειωμένων πτήσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού.

Στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη η OAG (παγκόσμιος πάροχος ταξιδιωτικών δεδομένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία καταγράφει τον αριθμό των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων μεταξύ προορισμών κάθε μήνα, διαπίστωσε πως το μίας ώρας δρομολόγιο μεταξύ του διεθνούς αεροδρομίου της Κουάλα Λουμπούρ και του Changi στη Σιγκαπούρη είχε 4,9 εκατ. προγραμματισμένες θέσεις φέτος – μια αύξηση 50% σε σχέση με το 2022.

Where did we go in 2023? The world’s busiest airline routes have been revealed, and Asia sits top of the rankings both internationally and for domestic travel. Dive into more data: https://t.co/DWcu49vOpo#Travel #Asia #AsiaTravel #Aviation #Airlines pic.twitter.com/xThiEhahik — OAG (@OAG_Aviation) December 20, 2023

Επτά από τα δέκα αεροπορικά δρομολόγια με τη μεγαλύτερη κίνηση διεθνώς, καθώς και εννέα από τις δέκα πιο πολυσύχναστες εσωτερικές πτήσεις, αφορούσαν την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού – ζώνη όπου είχε σημειωθεί κάμψη, σε σχέση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μετά την ομαλοποίηση των αερομεταφορών λόγω Covid. Το 2022, το μοναδικό διεθνές δρομολόγιο στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού που περιλαμβανόταν στην πρώτη δεκάδα ήταν το Κουάλα Λουμπούρ-Σιγκαπούρη, στην πέμπτη θέση.

Αντιθέτως, φέτος, στα 10 διεθνή δρομολόγια με τη μεγαλύτερη κίνηση περιλαμβάνεται μόνο μία δυτική πτήση, το δρομολόγιο μεταξύ JFK της Νέας Υόρκης και του Χίθροου του Λονδίνου, που βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα παρέμεινε στην πρώτη θέση των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη κίνηση, με 61 εκατ. αεροπορικές θέσεις το 2023. Το ίδιο αεροδρόμιο ήταν το πιο πολυσύχναστο του κόσμου, σύμφωνα πάντα με την OAG, το 2019 και το 2022.

Πηγή: Time

