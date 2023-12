Τσεχία: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στην Πράγα

Μακελειό, με 15 νεκρούς και τουλάχιστον 24 τραυματίες σημειώθηκε στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, στην πλατεία Γιάνα Πάλαχ, στο κέντρο της Πράγας. Από τους τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές της Τσεχίας, οι 11 αντιμετωπίζουν βαριά τραύματα.

Στην τσεχική αστυνομία σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο μετά τις 17:00 έγινε γνωστό ότι ο ένοπλος έπεσε νεκρός. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ενώ το πρωί είχε βρεθεί νεκρός ο πατέρας του (σε άλλο σημείο).

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, δείχνουν πολίτες να τρέχουν έντρομοι στη Γέφυρα του Καρόλου και σε άλλα σημεία της τσεχικής πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πλατεία Γιάνα Πάλαχ και η γύρω περιοχή έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

«Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς», είπε στο τσεχικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dnes μια μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο. Από την πλευρά του, ένας Βρετανοαυστραλός που διαμένει σε διαμέρισμα κοντά στο σημείο, δήλωσε στο BBC ότι άκουσε «πολλούς πυροβολισμούς». «Κοίταξα έξω από το μπαλκόνι μου και είδα την αστυνομία να φτάνει. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τους ανθρώπους που μετέβαιναν προς το σημείο».

Η αστυνομία έσπευσε να καλέσει τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου απέστειλε email σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό, καλώντας τους να παραμείνουν κλειδωμένοι στα γραφεία και τα δωμάτια τους.

Βίντεο-ντοκουμέντο: Στιγμές αλλοφροσύνης πάνω στη Γέφυρα του Καρόλου

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Φωτογραφία-σοκ: Φοιτητές κρέμονται από το περβάζι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον ένοπλο

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Εικόνες από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during mass shooting in University in Praguepic.twitter.com/75W0UEL190 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 21, 2023

Σοκ στην Πράγα

Η τσεχική κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση απόψε, μετέδωσε η τσεχική τηλεόραση.

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος από τα γεγονότα στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου». «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», είπε.

Ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα ακύρωσε ταξίδι του στο Παρίσι και έσπευσε στην Πράγα.

Ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών, Γιαν Λίπαβσκι, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από το τρομερό γεγονός στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου». «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Σκέφτομαι τους τραυματίες, τους αγαπημένους τους, τους μαθητές και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την αποτρόπαια πράξη», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Πράγας δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος από αυτό που συνέβη στη Σχολή Τεχνών της Πράγας».

Δημοσιογράφος που σπουδάζει στην Πράγα ανάρτησε φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το πώς οι φοιτητές οχυρώθηκαν μέσα σε μία αίθουσα

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Οι πρώτες εικόνες από την Πράγα

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries. At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Στη φωτογραφία φέρεται να εικονίζεται ο δράστης

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Εικόνες από την εκκένωση του Πανεπιστημίου

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Το tweet της Τσεχικής Αστυνομίας με το οποίο ενημερώνει για το ότι ο δράστης έπεσε νεκρός.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Μπαράζ διεθνών αντιδράσεων

«Συγκλονισμένοι από την παράλογη βία της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε πολλές ζωές σήμερα στην Πράγα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον τσεχικό λαό συνολικά. Στεκόμαστε και θρηνούμε μαζί σας». έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague. I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole. We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Η πρόεδρος της Λετονίας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον λαό της Τσεχίας.

⚫️ On behalf of the people and Government of #Latvia, I express my sincere condolences to @P_Fiala and the people of #Czechia after the mass shooting at @CharlesUniPRG in Prague. I stand with Czechia and wish a speedy recovery to all injured. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 21, 2023

Ο Ούγγρος πρόεδρος Βίκτωρ Όρμπαν δήλωσε σοκαρισμένος.

I was deeply shocked by the heinous shooting that took place at Charles University in #Prague today. Our thoughts and prayers are with the families of the victims! 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2023

Ο πρόεδρος της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους, και έχω μεταφέρει τη συμπαράστασή μου στον πρωθυπουργό Φιάλα.