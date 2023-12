Ουκρανία: Αναστολή πληρωμής χρέους ως τον Μάρτιο του 2027

Οι δυτικοί πιστωτές της Ουκρανίας συμφώνησαν σήμερα να δώσουν στην εμπόλεμη χώρα περισσότερο χρόνο προκειμένου εκείνη να αποπληρώσει τα χρέη της όχι εν καιρώ πολέμου αλλά αργότερα στο μέλλον, παρατείνοντας έως τον Μάρτιο του 2027 την αναστολή πληρωμής χρέους που είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Today, I signed amendments to the Memorandum of Understanding on official debt payments suspension with a group of Ukraine’s official creditors from the G7 and the Paris Club.

This voluntary debt payment suspension is part of the USD122bn international support package provided… pic.twitter.com/wO8UxWaxcn

— Sergii Marchenko (@SergiiMarchenk3) December 21, 2023