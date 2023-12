Τσεχία: Το σοκ της Πράγας και η κουλτούρα των όπλων

Η Τσεχική Δημοκρατία κήρυξε το Σάββατο εθνική ημέρα πένθους μετά τη δολοφονία 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 25 από φοιτητή, στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας, ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος Πετρ Πάβελ εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και την οργή του για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία «εξουδετερώθηκε», εκτιμάται ότι σκότωσε επίσης τον πατέρα του και ενδέχεται να συνδέεται επίσης με τη δολοφονία ακόμα δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην πρόσφατη ευρωπαϊκή Ιστορία.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν περίπου στις 15.00 τοπική ώρα χθες Πέμπτη στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και στις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, σκοτώνοντας όποιον βρισκόταν στο πέρασμά του. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές χρησιμοποίησαν έπιπλα για να τον εμποδίσουν να μπει στους χώρους όπου βρίσκονταν.

Δραματικά πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πηδούν για να σωθούν από εξωτερικό περβάζι πολυώροφου κτιρίου. Ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

