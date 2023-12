Ολλανδία: Πράσινο φως για την αποστολή των πρώτων 18 F-16 στην Ουκρανία

Ετοιμη να στείλει 18 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, δηλώνει η ολλανδική κυβέρνηση.

«Σήμερα ενημέρωσα τον πρόεδρο Ζελένσκι για την απόφαση της κυβέρνησής μας να προετοιμάσει 18 μαχητικά αεροσκάφη F-16 για παράδοση στην Ουκρανία», σημειώνει ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για να προχωρήσει αυτή η παράδοση θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια: το ολλανδικό ΥΠΕΞ θα πρέπει να εγκρίνει σχετική άδεια εξαγωγής και οι Ουκρανοί θα πρέπει, από την πλευρά τους, να είναι έτοιμοι (σε επίπεδο υποδομών και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού) να παραλάβουν αυτά τα αεροσκάφη.

Ο ίδιος ο Ρούτε, πάντως, δεν έχει δώσει προς το παρόν κάποιο χρονοδιάγραμμα.

«Μίλησα με τον Μαρκ Ρούτε για να ευχαριστήσω την ολλανδική κυβέρνηση για την απόφασή της να ξεκινήσει την προετοιμασία για την παράδοση 18 αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία», σημειώνει, σε δική του ανάρτηση στο δίκτυο X, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

