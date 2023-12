Ψύχος – ρεκόρ στην Κίνα: Στους -40 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος

Το Πεκίνο κατέγραψε ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες υπό του μηδενός το Δεκέμβριο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών είχαν να καταγραφούν από το 1951, όταν ένα ψυχρό κύμα είχε προκαλέσει ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

As a cold wave sweeps in, various departments in China’s Jilin Province, including heating, transportation, and power supply, have taken a variety of measures to ensure the well-being of the people. #GLOBALink pic.twitter.com/pxDA6eIAb8

— China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2023