Ο απίθανος λόγος που αυτή η γέφυρα παραμένει «ατελής»

Η γέφυρα Cau Hon στο νησί Phu Quoc του Βιετνάμ δεν προορίζεται για αυτοκίνητα, αλλά για… φιλιά.

Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει «ατελής», με τα δύο τμήματά της να συναντιούνται, αλλά όχι και να ενώνονται.

Η «Γέφυρα των Φιλιών» (Kiss Bridge), όπως αποκαλείται, είναι το νέο σημείο όπου τα ζευγάρια –ή και όχι– μπορούν να βγάλουν μια ρομαντική σέλφι με φόντο το βιετναμέζικο ηλιοβασίλεμα και τις υπέροχες παραλίες του νησιού.

The Kiss Bridge Proposal is located in Sunset Town Hoàng Hôn, nam Phú Quốc.

It stands as Vietnam’s new tourism icon, designed by architect Marco Casamonti.

Inspired by the love story of Ngưu Lang Chức Nữ and Michelangelo’s The Creation of Adam, the bridge is a unique blend of… pic.twitter.com/KUrv9VAXkl

— Unfolding New Day (@KhcTn84875438) December 2, 2023