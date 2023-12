Λαγκάρντ για Σόιμπλε: Ενας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της γενιάς του

Εναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους πολιτικούς της γενιάς του χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 χρόνων.

Σε ανάρτησή της στο «X» η Λαγκάρντ ανέφερε πως «προσωπικά έγινα μάρτυρας της δέσμευσής του στην Ευρώπη, της συλλογιστικής του αυστηρότητας και του πολιτικού του πνεύματος».

I am deeply saddened to hear of Wolfgang #Schäuble’s passing.

He was one of the most influential European leaders of his generation.

I personally witnessed his commitment to Europe, his intellectual rigour and his statesmanship.

My thoughts are with his family. pic.twitter.com/UriPmqH5TH

— Christine Lagarde (@Lagarde) December 27, 2023