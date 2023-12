Πόλεμος στην Ουκρανία: Απανωτά τα πλήγματα για τον ρωσικό στόλο

Αργά το βράδυ των Χριστουγέννων, ξημερώματα Τρίτης, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και βύθισαν αποβατικό πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Νοβοτσερκάσκ (Novocherkassk), στο λιμάνι της πόλης Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) στις νοτιοανατολικές ακτές της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας.

At 03:47 am Kyiv time on December 26 Lt-Gen Mykola Oleshchuk, Ukraine’s Air Force commander shared footage from Feodosia and reported that Ukrainian pilots destroyed the Russian Navy’s Novocherkassk large landing ship:

