Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαγρύπνηση για την Πολωνία

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία», με αφορμή την είσοδο πυραύλου στον εναέριο χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές της χώρας, ήταν πιθανότατα ρωσικός.

Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επικοινώνησε με τον Πολωνό πρόεδρο, Αντρέι Ντούντα τονίζοντας ότι «θα παραμείνουμε σε επαφή καθώς θα επαληθεύονται τα γεγονότα».

«Μίλησα με τον [Πολωνό] πρόεδρο, Αντρέι Ντούντα, για το περιστατικό με τον πύραυλο στην Πολωνία. Το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο στον πολύτιμο σύμμαχό μας, παρακολουθεί την κατάσταση και θα παραμείνουμε σε επαφή καθώς θα επαληθεύονται τα γεγονότα. Το ΝΑΤΟ παραμένει σε επαγρύπνηση», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.

