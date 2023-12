Ανταλλαγές πυρών και αναχαιτίσεις πυραύλων στην Ερυθρά Θάλασσα

Ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη που χρησιμοποίησαν μαχητές Χούθι για να επιτεθούν σε ένα φορτηγό πλοίο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Ελικόπτερα από τα αεροπλανοφόρα USS Eisenhower και USS Gravely, απαντώντας σε σήμα κινδύνου από το πλοίο Maersk Hangzhou, ανταπέδωσαν πυρά εναντίον των σκαφών των Χούθι και βύθισαν τρία από τα σκάφη. Κανείς από τους επιβαίνοντες σε αυτά δεν επέζησε.

Το τέταρτο σκάφος διέφυγε από τη θαλάσσια περιοχή, συμπλήρωσε η CENTCOM.

Στο μεταξύ, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι έλαβε πληροφορία για επίθεση σε πλοίο που συνέβη 60 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η UKMTO τόνισε ότι ένα αγνώστου ταυτότητας πλοίο ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από τρία μικρά σκάφη και υπήρξε ανταλλαγή πυρών. Κανένα μέλος του πληρώματος του πλοίου δεν έχει τραυματιστεί, τόνισε η UKMTO.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea

On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023