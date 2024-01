Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία – Εκτιμήσεις για τσουνάμι πέντε μέτρων (βίντεο)

Σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, που επικαλείται το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών.

2024 didn’t start in the best of ways in Japan.

A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate

The clip is from about one hour ago.

— Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2024