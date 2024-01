Νότια Κορέα: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ μαχαιρώθηκε στον λαιμό ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους στην πόλη Μπουσάν, λιμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Φωτογραφία του πρακτορείου εικονίζει τον 58χρονο πολιτικό πεσμένο στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Footage showing the Stabbing Attack earlier against the Leader of the Democratic Party of South Korea, Lee Jae-myung while he was Speaking to a Crowd in the Southeastern City of Busan. pic.twitter.com/uEAabsxzmX

