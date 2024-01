Ιράν: Δύο εκρήξεις στο μνημείο του Σολεϊμανί – Τουλάχιστον 50 νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από δύο εκρήξεις κοντά σε κοιμητήριο του Ιράν όπου πραγματοποιείτο τελετή για την επέτειο της δολοφονίας του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της χώρας, Κασέμ Σουλεϊμανί, σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των ΗΠΑ, το 2020.

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και μετά μια δεύτερη έκρηξη κατά τη διάρκεια της τελετής στην πόλη Κερμάν, στα νοτιοανατολικά.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination.

The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8

