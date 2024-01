Αυστραλία: Πολίτης βρήκε τη μεγαλύτερη αρσενική και πιο δηλητηριώδη αράχνη στον κόσμο

Τυχαία εντόπισε ένας Αυστραλός πολίτης το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα της πιο δηλητηριώδους αράχνης στον κόσμο.

Ο «Ηρακλής», που ανήκει στην οικογένεια Atracidae των μυγαλόμορφων αραχνών της Αυστραλίας (funnel-web spider), βρέθηκε περίπου 80 χιλιόμετρα από το Σίδνεϊ και μεταφέρθηκε στο νέο της «σπίτι» στο Πάρκο Ερπετών.

Με δόντια που θα μπορούσαν να τρυπήσουν ένα ανθρώπινο νύχι, η αράχνη έχει μέγεθος 7,9 εκατοστά και είναι μεγαλύτερη από τον «Κολοσσό», την αράχνη του ίδιου είδους που κατείχε από το 2018 το ρεκόρ μεγέθους.

A huge funnel web spider has been donated to the Australian Reptile Park in New South Wales. 🕷️

The spider, which has been named Hercules, is 7.9 centimeters wide and has fangs capable of piercing through a human fingernail.

— Sky News (@SkyNews) January 4, 2024