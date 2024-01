ΗΠΑ: Επιτυχής εκτόξευση ιδιωτικού πυραύλου με αποστολή προσσελήνωσης (βίντεο)

Ενα ρομποτικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε από ιδιωτική εταιρεία είναι από το πρωί της Δευτέρας καθ’ οδόν προς τη Σελήνη, σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει την πρώτη ομαλή προσεδάφιση με προέλευση από τις ΗΠΑ ύστερα από μισό αιώνα, μετά την εκτόξευση στο Διάστημα νέου πυραύλου Vulcan στο ντεμπούτο της κοινοπραξίας Boeing και Lockheed Martin.

Το σκάφος Peregrine της εταιρείας διαστημικής ρομποτικής Astrobotic εκτοξεύθηκε προς το Διάστημα στις 9.18 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα με την πρώτη πτήση του Vulcan, ενός ισχυρού πυραύλου που κατασκευάστηκε από την Boeing – Lockheed United Launch Alliance.

Η εκτόξευση του πυραύλου μεταδόθηκε απευθείας σε όλο τον κόσμο μέσω του CNN, θεωρούμενη κρίσιμης σημασίας για τη συνέχεια της έρευνας του Διαστήματος και ιδιαιτέρως της Σελήνης.

Αν όλα πάνε καλά, το Peregrine θα σηματοδοτήσει την πρώτη κανονική προσσελήνωση μετά την τελική προσγείωση της σειράς Απόλλων το 1972, καθώς και την πρώτη προσεδάφιση στη Σελήνη από ιδιωτική εταιρεία – ένα κατόρθωμα που είχε αποδειχθεί άπιαστο τα τελευταία χρόνια.

To the Moon!🌕

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off from @NASAKennedy on a @ulalaunch rocket at 2:18 am ET on Jan. 8 with @astrobotic‘s Peregrine lander as part of NASA’s Commercial Lunar Payload Services initiative. Peregrine is expected… pic.twitter.com/aW8Wh06LZG

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 8, 2024