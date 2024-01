Ελεγχοι σε εκατοντάδες Boeing 737 Μax – Ζητήματα «κατασκευαστικής ανεπάρκειας»

Αεροπορικές εταιρείες από τις ΗΠΑ έως τον Παναμά και την Τουρκία έχουν καθηλώσει τα 737 Max 9 της Boeing για επιθεωρήσεις μετά το νέο ατύχημα που σημειώθηκε σε αυτό το μοντέλο αεροσκάφους της Alaska Air.

Η πτήση 1282 της Alaska Air μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος από το Πόρτλαντ στο Οντάριο της Καλιφόρνια στις 5 Ιανουαρίου, όταν το πλήρωμα ανέφερε πρόβλημα συμπίεσης. Το πίσω αριστερό τμήμα της ατράκτου εξερράγη, προκαλώντας ρήγμα που προσομοίαζε σε άνοιγμα πόρτας. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Πόρτλαντ περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, έχοντας φτάσει σε ύψος περίπου 4.800 μέτρων. Ολοι οι επιβάτες ήταν καλά στην υγεία τους.

Latest photo taken on board Alaska Airlines Flight 1282 reveals damage to a section of the fuselage following a mid-flight blowout. The aircraft, a 10-week-old Boeing 737 Max 9, made a successful emergency return to Portland after 20 minutes in the air. pic.twitter.com/uvvvE1UdRa

— Chibuike🇺🇸🇺🇸 (@Chibuike01_) January 6, 2024