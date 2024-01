Βρέθηκε άθικτο iPhone που έπεσε από το αεροπλάνο της Alaska Airlines

Eνα κινητό τηλέφωνο εξακολουθεί και λειτουργεί ύστερα από πτώση 5.000 μέτρων. Πρόκειται για ένα iPhone που έπεσε από την καμπίνα των επιβατών του Boeing της Alaska Airlines, η πόρτα του οποίου άνοιξε εν μέσω πτήσης και αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροπλάνου.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης του διαδικτύου ανέφερε ότι βρήκε στην άκρη ενός δρόμου κοντά στο Πόρτλαντ, στην πολιτεία του Ορεγκον, ένα iPhone, η οθόνη του οποίου ήταν γεμάτη από σταγόνες και έδειχνε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αεροπορικής εταιρείας σχετικό με τις αποσκευές.

«Σε λειτουργία πτήσης, με την μπαταρία στο μισό», έγραψε ο Σίναθαν Μπέιτς στο Χ, χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό του που βρήκε ένα τηλέφωνο, το οποίο «“επέζησε” από μια πτώση από περίπου 5.000 μέτρα έχοντας παραμείνει άθικτο».

Σε μια φωτογραφία διακρίνεται η οθόνη που λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα και το βύσμα του καλωδίου φόρτισης που έχει κοπεί.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024