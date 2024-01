Αιθιοπία εναντίον Σομαλίας: Νέο μέτωπο έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας μπορεί να είναι στραμμένα στους – υποστηριζόμενους από το Ιράν– αντάρτες Χούθι της Υεμένης που, παίρνοντας αφορμή από τον πόλεμο στη Γάζα, βάλλουν κατά εμπορικών πλοίων και τάνκερ διαταράσσοντας τη ναυσιπλοΐα στην κομβική για το διεθνές εμπόριο Ερυθρά Θάλασσα, πλην όμως παράλληλα στην ίδια περιοχή ανοίγει και ένα άλλο μέτωπο.

Αιθιοπία και Σομαλία εισέρχονται πια σε φάση –δυνητικά σκληρής– αντιπαράθεσης. Αιτία: η πρόθεση της Αιθιοπίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητη την de facto αποσχισθείσα από τη Σομαλία ήδη από τη δεκαετία του 1990 περιοχή της Σομαλιλάνδης, την οποία όμως το Μογκαντίσου εξακολουθεί να θεωρεί δικό του έδαφος.

The Gulf of Berbera also known as the Gulf of Aden – one of the world’s most strategic locations. #Somaliland. pic.twitter.com/Q3sLJbiwMn

— Dr Mohamed Hagi (@AmbMohamedHagi) June 8, 2021