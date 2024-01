Μπλίνκεν: Εθεσε στον Νετανιάχου θέματα προστασίας αμάχων και δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, κάλεσε την ισραηλινή ηγεσία να φροντίσει για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και να κρατήσει ανοιχτό ένα μονοπάτι προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, στις συναντήσεις που είχε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Met with @IsraeliPM and reaffirmed our support for Israel’s right to prevent another October 7 from occurring.

I also stressed the importance of avoiding civilian harm, protecting civilian infrastructure, and ensuring the distribution of humanitarian assistance throughout Gaza. pic.twitter.com/1g7h27Ci8f

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 9, 2024