Παίκτης του ΝΒΑ βρήκε «αδέσποτο» σκύλο που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του πριν από τέσσερα χρόνια

Ο φόργουορντ-σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Κέλι Όλινικ και η σύζυγός του, Τζάκι βρίσκονταν στο Σαν Αντόνιο, εν όψει ενός αγώνα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ψάχνοντας για ένα εστιατόριο ανοιχτό, ανήμερα Χριστουγέννων, εντόπισαν ένα γκρίζο σκύλο να περιφέρεται σε πάρκινγκ φαστ φουντ και σταμάτησαν.

«Ανοίξαμε την πόρτα να δούμε αν ο σκύλος είχε ταυτότητα, όταν ξαφνικά πήδηξε μέσα, στην ποδιά της Τζάκι» λέει ο Όλινικ. Αυτόματα, «πάγωσαν» όλα τα άλλα: Το ζευγάρι είχε νέα αποστολή, να βρει τους κηδεμόνες του σκύλου.

Ο νέος τους φίλος δεν είχε ταυτότητα στο λαιμό, οπότε οι δύο τους -κηδεμόνες δύο ντάσχουντ οι ίδιοι- άρχισαν να αναζητούν καταφύγια της περιοχής για να δουν αν είχε κάποιο τσιπάκι που θα τους οδηγούσε στο σπιτικό του.

After spotting a dog wandering in a restaurant parking lot in San Antonio, Kelly and Jackie Olynyk embarked on a 12-hour misadventure that culminated in a reunion 4 years in the making.https://t.co/xryjBKZAYk

— The Salt Lake Tribune (@sltrib) January 5, 2024