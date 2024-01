Ζελένσκι: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στις χώρες της Βαλτικής – Τα βασικά θέματα στην ατζέντα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στη Λιθουανία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στη Λετονία και την Εσθονία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία είναι αξιόπιστοι φίλοι και σημαντικοί εταίροι μας. Σήμερα, έφθασα στο Βίλνιους και στη συνέχεια θα μεταβώ στο Ταλίν και στη Ρίγα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.

Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.

I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024