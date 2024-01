Κόλπος του Ομάν: Ελληνας δόκιμος στο πλοίο που κατελήφθη από ενόπλους

Για πειρατεία σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο, που πλέον κατευθύνεται προς ιρανικό λιμάνι, κάνουν λόγο ναυλομεσιτικές πηγές καθώς και η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO). Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι μεταξύ των 19 μελών του πληρώματος, υπάρχει κι ένας 20χρονος Ελληνας δόκιμος ναυτικός. Η επικοινωνία με το πλοίο δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.

Οπως αναφέρει το Associated Press, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές, πρόκειται για το πετρελαιοφόρο St Nikolas της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Empire Navigation. Το τάνκερ στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο κρίσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλοίο εισέβαλαν «μη εξουσιοδοτημένα» άτομα με στρατιωτικές στολές στον Κόλπο του Ομάν νωρίς σήμερα το πρωί, περί τις 5.30 ώρα Ελλάδος.

Ο Ελληνας που επιβαίνει στο πετρελαιοφόρο είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος, για τον οποίον πρόκειται να γίνουν άμεσα ενέργειες σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψε το πλοίο ήταν πριν από τις 9 σήμερα το πρωί, βγαίνοντας από τον Περσικό Κόλπο. Εντοπίστηκε περί τα 50 ναυτικά μίλια ανατολικά του Σοχάρ. Το αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης (AIS) έχει πλέον απενεργοποιηθεί.

Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Ambrey ανέφερε ότι «τέσσερις-πέντε άνδρες με στρατιωτικά ρούχα» επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο αναγνώρισε ως το πετρελαιοφόρο «St. Nikolas». Είπε ότι οι άνδρες κάλυψαν τις κάμερες παρακολούθησης καθώς επιβιβάζονταν.

Το τάνκερ «St. Nikolas» φέρει σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Οπως ανέφερε η πλοιοκτήτρια εταιρεία στο ΑΡ, έχει χάσει την επαφή με το σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν ακόμη 18 ναυτικοί από τις Φιλιππίνες.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, οι υποψίες έπεσαν αμέσως στο Ιράν, καθώς το πλοίο ήταν κάποτε γνωστό ως «Suez Rajan» και είχε εμπλακεί σε μια χρόνια διαμάχη που τελικά οδήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να κατασχέσει 1 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου σε αυτό.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία παρέχει προειδοποιήσεις στους ναυτικούς στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν, σε μια περιοχή από την οποία διέρχονται πλοία που μεταφέρουν το ένα πέμπτο του συνόλου του εμπορευόμενου πετρελαίου.

Η στρατιωτική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι έλαβε μια αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας του πλοίου ότι άκουγε «άγνωστες φωνές μέσω τηλεφώνου» μαζί με τον καπετάνιο του πλοίου.

Πρόσθεσε ότι οι περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν και πως οι άνδρες που επιβιβάστηκαν στο πλοίο φορούσαν «μαύρες στρατιωτικές στολές με μαύρες μάσκες».

Η καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, την οποία επικαλείται και το πρακτορείο Reuters, κάνει λόγο για πειρατεία από Ιρανούς.

The tanker which the Iranians have boarded today in the Gulf of Oman is the ST NIKOLAS (9524475); carrying Iraqi oil. Formerly known as the SUEZ RAJAN; she was seized by the US government for having transported a million barrels of Iranian oil in connection to a US company. pic.twitter.com/0eMLbtIjwO

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 11, 2024