Ιράν: Βίντεο από την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ

Βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία ένοπλοι Φρουροί της Επανάστασης, όπως ονομάζονται οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων του Ιράν, κατέλαβαν το πρωί της Πέμπτης το δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν, έδωσε στη δημοσιότητα η ιρανική τηλεόραση.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν.

Iran’s state-run media have released footage of the Islamic Republic Navy’s seizure of St. Nikolas (formerly known as Suez Rajan) oil tanker, which had previously been seized alongside a large cargo of Iranian crude oil by the US government last year. pic.twitter.com/7VBj8F964l

— Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2024