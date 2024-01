Ντόναλντ Τραμπ: Καλείται να καταβάλει σχεδόν 400.000 δολ. στους New York Times

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και νυν προεδρικός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ καλείται, με απόφαση δικαστηρίου, να καταβάλει σε τρεις δημοσιογράφους των New York Times σχεδόν 400.000 δολάρια για την κάλυψη νομικών εξόδων.

Ο Τραμπ είχε κινηθεί δικαστικά ενάντια στους εν λόγω ερευνητές-δημοσιογράφους το 2021, για ένα άρθρο που εκείνοι είχαν δημοσιεύσει τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την περιουσία του και με τις φορολογικές πρακτικές της οικογένειάς του (υπό τον τίτλο «Trump Engaged in Suspect Tax Schemes as He Reaped Riches From His Father»).

Οι δημοσιογράφοι των NYTimes κατέρριπταν – με τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, στοιχεία ορισμένα από τα οποία είχαν προέλθει από τη Μέρι Τραμπ, ανιψιά του Ντόναλντ – ως ψευδείς τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ήταν αυτοδημιούργητος. Αντιθέτως, έδειχναν πώς ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ, του είχε δώσει τουλάχιστον 413 εκατομμύρια δολάρια αλλά και πώς η οικογένεια Τραμπ πλούτιζε μέσα από φορολογικού τύπου απάτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε δικαστικά ενάντια στην ανιψιά του, Μέρι Τραμπ, και στους δημοσιογράφους των NY Times ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με την κατηγορία ότι εκείνοι «παρακινήθηκαν από προσωπική βεντέτα» εναντίον του και ότι συμμετείχαν «σε μια ύπουλη συνωμοσία για την απόκτηση εμπιστευτικών, εξαιρετικά ευαίσθητων αρχείων τα οποία εκμεταλλεύτηκαν για δικό τους όφελος».

Το δικαστήριο ωστόσο, δικαίωσε τους δημοσιογράφους και τώρα καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να τους δώσει 392.638 δολάρια για την κάλυψη των νομικών τους εξόδων.

Με πληροφορίες από AP