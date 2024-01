Iσραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Μία νεκρή και πάνω από 17 τραυματίες

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην περιοχή Ραανανά κοντά στο Τελ Αβίβ. Τοπικά ΜΜΕ συνδέουν το συμβάν με επίθεση με μαχαίρι που συνέβη λίγο νωρίτερα με την αστυνομία να κάνει λόγο για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δύο Παλαιστίνιοι ύποπτοι, συγγενείς μεταξύ τους και με καταγωγή από την πόλη της Χεβρώνας στη Δυτική Οχθη, οι οποίοι εργάζονταν στη βιομηχανική ζώνη της πόλης, έχουν συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο Meir δήλωσε ότι μια γυναίκα η οποία διακομίσθηκε σε σοβαρή κατάσταση, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον εκπρόσωπό της αστυνομίας, Ελι Λέβι να αναφέρει νωρίτερα ότι «ολοένα και περισσότερο μοιάζει με τρομοκρατικό περιστατικό».

Σε νεότερη ενημέρωση, αξιωματούχος της αστυνομίας σημείωσε πως «τρομοκράτες» πήραν τον έλεγχο δύο αυτοκινήτων και πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τρία σημεία της πόλης.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής περιφέρειας της αστυνομίας Αβι Μπίτον, προσθέτοντας ότι οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν με λίγα λεπτά διαφορά και ανακρίνονται.

