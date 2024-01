Κέιτ Μίντλετον: Χειρουργείο για την πριγκίπισσα της Ουαλίας

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για ένα διάστημα έως και δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Κένσιγκτον.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, αναφέρεται ότι η Κέιτ θα παραμείνει στην London Clinic, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο κέντρο του Λονδίνου, για 10 έως 14 ημέρες προτού επιστρέψει στο σπίτι της για να αναρρώσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της έως το Πάσχα.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει η ανακοίνωση αυτή», τονίζεται στο δελτίο Τύπου. «Ελπίζει πως το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα για τα παιδιά της. Και την ευχή της ότι οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες θα παραμείνουν ιδιωτικές».

Το γραφείο της επισημαίνει πως θα ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο της υγείας της μονάχα όταν υπάρχουν «σημαντικές νέες πληροφορίες για να μοιραστεί».

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024