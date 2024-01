Αρχηγός IDF: Η πιθανότητα πολέμου με τον Λίβανο έχει αυξηθεί

Η πιθανότητα ενός πολέμου στον Λίβανο είναι «μεγαλύτερη από πριν», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού (IDF), αντιστράτηγος Χερζί Χαλεβί.

Μιλώντας σε στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια άσκησης προσομοίωσης επίθεσης στον Λίβανο, ο Χαλεβί ανέφερε ότι ο στρατός «αυξάνει την ετοιμότητά του για μάχες στον Λίβανο» και ότι «μαθαίνουμε πολλά από τις μάχες στη Γάζα».

«Θέλουμε να πετύχουμε έναν πολύ σαφή στόχο στον Λίβανο, να επιστρέψουν οι κάτοικοι στον Βορρά [στο βόρειο Ισραήλ]», είπε ο στρατιωτικός αξιωματούχος αναφερόμενος στους 80.000 εκτοπισμένους Ισραηλινούς λόγω των καθημερινών ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

«Δεν ξέρω πότε [θα γίνει] ο πόλεμος στον Βορρά. Μπορώ να σας πω ότι η πιθανότητα να συμβεί τους επόμενους μήνες είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα», εκτίμησε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi says “the likelihood of war in the north is higher than before.”

Speaking to troops in northern Israel, during a drill simulating an offensive in Lebanon, Halevi says the IDF is “increasing readiness for fighting in Lebanon, we have a lot… pic.twitter.com/XHQkYV2ghU

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 17, 2024