Επίθεση του Πακιστάν κατά ανταρτών στο Ιράν, τουλάχιστον επτά άμαχοι νεκροί

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο νοτιοανατολικό Ιράν, μεταδίδει το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δυο ημέρες μετά τα πλήγματα της Τεχεράνης εναντίον θέσεων «τρομοκρατών» στην επικράτεια του Πακιστάν.

«Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορους τομείς γύρω από την κοινότητα Σαραβάν», διευκρίνισε το IRNA, επικαλούμενο πηγή του στην αυτοδιοίκηση της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι αντιμέτωπες με αυτονομιστική εξέγερση για δεκαετίες.

The Pakistani army attacked areas of the Iranian city of Saravan near the Pakistani border A group named “Baloch Liberation Movement” has confirmed this attack in a statement Apparently, this attack was carried out by the JF-17 aircraft of the Pakistan Army https://t.co/BVbROzVqM1

— Dr Shireen Bangash (@syasitweets) January 18, 2024