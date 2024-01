Χωρίς ζημιές το πλήγμα των Χούθι στο ελληνικής διαχείρισης τάνκερ Chem Ranger

Δεν προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές, κατά την Ουάσιγκτον, τα χθεσινοβραδινά πλήγματα εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου ελληνικής διαχείρισης στον Κόλπο του Αντεν, για τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Χούθι τον ένοπλο βραχίονά τους) διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger, στον Κόλπο του Αντεν», εκτοξεύοντας πυραύλους ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους», τόνισαν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Επρόκειτο για την πιο πρόσφατη επίθεση του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση) επιβεβαίωσε πως οι Χούθι έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη με «δύο πυραύλους», χωρίς όμως να χτυπηθεί το Chem Ranger, όπως υποστήριξαν οι αντάρτες.

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days

On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024