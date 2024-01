H Χαμάς απορρίπτει τα περί παλαιστινιακού κράτους του Μπάιντεν: «Ψευδαίσθηση, δεν μας ξεγελά»

Η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, απέρριψε σήμερα τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με το ενδεχόμενο ενός παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντάς τις μια «ψευδαίσθηση» που «δεν ξεγελά» τους Παλαιστινίους.

«Η ψευδαίσθηση που ο Μπάιντεν κηρύττει υπέρ ενός Κράτους της Παλαιστίνης (…) δεν ξεγελά τον λαό μας», ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου ο Ίζατ αλ Ρισίκ, ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της ισλαμιστικής οργάνωσης, στην 106η ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ.

