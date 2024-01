Ρεπουμπλικανοί: Ο Ρον Ντε Σάντις αποσύρεται από την κούρσα για το χρίσμα

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, ο οποίος θεωρούνταν ως ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στην Αϊόβα και μόλις δύο ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση στο Νιου Χαμσάιρ.

Ο Ντε Σάντις ανακοίνωσε την απόφασή του σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024