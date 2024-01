Στο έλεος της βίας ο Ισημερινός: Από όαση ηρεμίας σε «σταυροδρόμι» διακίνησης κοκαΐνης

Αντιμέτωπος με μια «έκρηξη» βίας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ισημερινός, όπου δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια απόπειρας εφόδου σε νοσοκομείο. Ο πρόεδρος Ντάνιελ Νομπόα κήρυξε αυτόν τον μήνα τη χώρα σε κατάσταση «πολέμου» εναντίον των συμμοριών.

Παράλληλα, οι χώρες των Ανδεων, υπουργοί των οποίων συμμετείχαν την Κυριακή σε σύνοδο στο γειτονικό Περού, συμφώνησαν να ιδρυθεί μηχανισμός αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε τη σύλληψη 68 φερόμενων ως μελών συμμορίας που προσπάθησαν να καταλάβουν με έφοδο νοσοκομείο όπου βρισκόταν δικό τους μέλος.

«Εξουδετερώσαμε φερόμενους ως τρομοκράτες που αποπειράθηκαν να καταλάβουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σε νοσοκομείο της Γιαγουάτσι», στην επαρχία Γουάγιας (νοτιοδυτικά), ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Ecuador police have arrested 68 people who attempted to take over a hospital in the midst of a “war” between drug gangs and the security forceshttps://t.co/coudY7QoCA pic.twitter.com/pTwQIwUJ3k

— AFP News Agency (@AFP) January 22, 2024