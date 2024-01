Ινδία: Ο Μόντι εγκαινιάζει αμφιλεγόμενο ινδουιστικό ναό – «Ερχεται μια νέα εποχή»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εγκαινίασε σήμερα στη βόρεια Ινδία ένα ναό ο οποίος συμβολίζει τον θρίαμβο της εθνικιστικής ινδουιστικής πολιτικής του, σε ένα χώρο στον οποίο βρισκόταν άλλοτε ένα τζαμί, η καταστροφή του οποίου είχε προκαλέσει βίαιες θρησκευτικές ταραχές.

Με παραδοσιακή αμφίεση στο χρώμα του χρυσού, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ένα μαύρο άγαλμα αφιερωμένο στον θεό Ράμα στην καρδιά του νέου, ύψους 50 μέτρων, ναού στην πόλη Αγιόντια.

«Η 22α Ιανουαρίου 2024 δεν είναι μόνο μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά αναγγέλλει την έλευση μιας νέας εποχής», δήλωσε ο Μόντι.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi showers flower petals on the workers who were a part of the construction crew at Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/gJp4KSnNp6

— ANI (@ANI) January 22, 2024