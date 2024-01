Κίνα: 20 νεκροί ύστερα από κατολίσθηση – «Μάχη με τον χρόνο» για τον εντοπισμό επιζώντων

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα Τρίτη την κινητοποίησή τους με την ελπίδα να βρουν και να ανασύρουν ζωντανούς κατοίκους που θάφτηκαν όταν κατολίσθηση έπληξε ορεινή περιοχή της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η τραγωδία έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, και ειδικότερα στις 05.51 (δηλ. προχθές Κυριακή στις 23.51 ώρα Ελλάδας), στο χωριό Λιανγκσούι, στην κομητεία Τζενσιόνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όπου συνολικά 47 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 κατοικίες. Οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον άλλων ανθρώπων.

An unknown number of villagers were buried in a landslide in China’s Yunnan early Monday. Search and rescue for the missing is underway. #China pic.twitter.com/QkrTkKwViY

— China Xinhua News (@XHNews) January 22, 2024