Αγία Πετρούπολη: Πάνω από ένας τόνος κοκαΐνης εντοπίστηκε σε σάκους με καφέ (βίντεο)

Πάνω από ένας τόνος κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία κοντά στα 135 εκατ. ευρώ, κατασχέθηκε στο ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, κατά τον έλεγχο σάκων με καφέ που προέρχονταν από το Βέλγιο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές τελωνειακές αρχές.

Russia: 1,200kg of cocaine seized at the port of Saint Petersburg in a container that arrived from Belgium carrying coffee. Valued at nearly $150 million. The FSB hit another jackpot and you can be certain they’ll make all that money now by selling the drugs. pic.twitter.com/n0TOGIKMtO

