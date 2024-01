Μόσχα: Οι Ουκρανοί κατέρριψαν το αεροσκάφος στο Μπέλγκοροντ

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 74 επιβάτες συνετρίβη σε περιοχή στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, επρόκειτο για ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου IL-76 που «κατερρίφθη από τις ουκρανικές δυνάμεις» κοντά στο Μπέλγκοροντ, «σε μία βάρβαρη επίθεση», όπως πρόσθεσε το υπουργείο.

BREAKING: Reports of Plane Crash in Russia’s Belgorod Region

The Russian Defense Ministry confirms that an Il-76 plane crashed during a scheduled flight in the Belgorod region.

There were 65 captured Ukrainian military personnel, six crew members, and three guards on board the… pic.twitter.com/tvhRyxONqw

