ΝΑΤΟ: Ο Ορμπαν άναψε το «πράσινο φως» για την ένταξη της Σουηδίας

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν δήλωσε σήμερα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τη «στήριξή» του για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, την επομένη της τουρκικής επικύρωσης της προσχώρησης της σκανδιναβικής χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ορμπαν κάλεσε χθες τον Σουηδό ομόλογό του Ουλφ Κρίστερσον στη Βουδαπέστη για διαπραγματεύσεις προκειμένου να προσπαθήσουν να άρουν τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας. Η Στοκχόλμη αρνήθηκε την πρόσκληση.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024